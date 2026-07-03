Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Το ιδιωτικό σκάφος είχε βυθιστεί έπειτα από εισροή υδάτων ενώ βρισκόταν σε προβλήτα στη Σαλαμίνα.

Επιχείρηση μεταφοράς βυθισμένου σκάφους από τη θαλάσσια περιοχή της Σαλαμίνας προς τα ναυπηγεία Περάματος, πραγματοποιήθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (03/07).

Η επιχείρηση περιλάμβανε τις διαδικασίες ανέλκυσης, ασφάλισης και ρυμούλκησης του σκάφους, με τη συνδρομή εξειδικευμένων συνεργείων και πλωτών μέσων. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελγματικών Θαλαμηγών πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, που προϋποθέτει υψηλό επίπεδο συντονισμού και ακρίβειας λόγω του μεγέθους και της κατάστασης του σκάφους.

Το σκάφος μεταφέρεται σταδιακά προς τα ναυπηγεία Περάματος, όπου θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες τεχνικές εργασίες.

Στις 30/06 είχε προηγηθεί η ελεγχόμενη βύθιση του ιδιωτικού σκάφους στη Σαλαμίνα έπειτα από εισροή υδάτων στη προβλήτα Βουρκάρη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djmdx49aqe49?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε βίντεο από τη μεταφορά:

{https://youtube.com/shorts/rIT7nWbQmn8}