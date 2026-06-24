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Η φωτιά ξέσπασε στις 20:20.

Υπό έλεγχο βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι το βράδυ της Δευτέρας (24/06).

Η φωτιά ξέσπασε δίπλα σε σπίτια, με την κινητοποίηση της πυροσβεστικής να είναι άμεση.

Στην κατάσβεση επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα και κλιμακοφόρο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο έβρισκαν καταφύγιο άστεγοι, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν βρισκόντουσαν άτομα στον χώρο την ώρα που ξέσπασε η φωτιά.

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