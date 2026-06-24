Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (24/06) στην Πυροσβεστική, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στο Λουτράκι.
Όπως μεταδίδει το korinthostv.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο μέσα στην πόλη, δίπλα σε κατοικίες.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η ενημέρωση για τη φωτιά έγινε στις 20:25. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα και κλιμακοφόρο.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2069843193143689455}
Οι κάτοικοι από τις διπλανές πολυκατοικίες έχουν απομακρυνθεί, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης είναι σε εξέλιξη.
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