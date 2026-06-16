Ο 63χρονος αρνήθηκε προανακριτικά τις εις βάρος του κατηγορίες.

Ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ασκήθηκε κατά 63χρονο, ο οποίος συνελήθη ύστερα από καταγγελία ότι παρενόχλησε σεξουαλικά μία 8χρονη σε πάρκο των Συκέων, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 63χρονος είναι εκπαιδευτικός στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/06), όταν η ανήλικη με καταγωγή από τη Νιγηρία, ζήτησε από τον 63χρονο να χρησιμοποιήσει το κινητό του τηλέφωνο προκειμένου να επικοινωνήσει με τους γονείς της, καθώς είχε ξεχάσει τα κλειδιά του σπιτιού της.

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Ο άνδρας φέρεται να θώπευσε την ανήλικη. Εκείνη τη στιγμη, η 8χρονη βρισκόταν στο πάρκο μαζί με τη μεγαλύτερη αδερφή της, ενώ το περιστατικό έγινε αντιληπτό και από άλλους παρευρισκόμενους.

Ο 63χρονος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώ προανακριτικά αρνήθηκε τις κατηγορίες που το αποδίδονται.