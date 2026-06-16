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Ο κατηγορούμενος επιχειρούσε τη διάθεση μέρους αυτών μέσω πλατφόρμας στα social media.

Χειροπέδες σε έναν 56χρονο, ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των αρχαιοτήτων, πέρασαν στελέχη της ΔΑΟΕ το πρωί της Δευτέρας (15/06) στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, ο 56χρονος εισήγαγε από το εξωτερικό και κατείχε αρχαία νομίσματα και αντικείμενα, ενώ παράλληλα επιχειρούσε τη διάθεση μέρους αυτών μέσω πλατφόρμας στα social media.

Από την έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

36 νομίσματα,

15 μεταλλικές πόρπες,

9 δαχτυλίδια,

8 αιχμές βελών,

πήλινη φιάλη,

πήλινη λαβή,

αντικείμενο με γυναικεία κεφαλή,

αγγείο,

περιδέραιο τοποθετημένο σε κορνίζα,

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Τα κατασχεθέντα αντικείμενα εξετάσθηκαν από νομισματολόγο και αρχαιολόγο, οι οποίοι γνωμάτευσαν ότι τα 35 νομίσματα εμπίπτουν στη νομοθεσία για την προστασία αρχαιοτήτων, ενώ για τα λοιπά τέχνεργα θα ακολουθήσει περαιτέρω αξιολόγηση και τεκμηρίωση.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.