Το θέμα αναδείχθηκε έπειτα από ανακοίνωση εκπροσώπων της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας.

Έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις έχουν προκαλέσει οι εικόνες που δείχνουν Έλληνα αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων να δίνει όρκο μετά την προαγωγή του στο Δωδεκάθεο.

Όπως μετέδωσε το MEGA και η εκπομπή «Live News», το θέμα αναδείχθηκε έπειτα από ανακοίνωση εκπροσώπων της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας. Στην ανακοίνωση γινόταν λόγος για ορκωμοσία προαγωγής του αξιωματικού, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία ιερέα της κοινότητας.

Σύμφωνα με το σχετικό κείμενο, πρόκειται για μια «σπουδαία στιγμή για τη θρησκευτική ελευθερία, την ισονομία και τον σεβασμό μέσα στο στράτευμα», καθώς, όπως επισημαίνεται, η διαδικασία συνοδεύτηκε για πρώτη φορά από «το τυπικό της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας», παράλληλα με τον προβλεπόμενο στρατιωτικό όρκο.

«Δεν έκανα κάτι κακό»

Ο αξιωματικός, από την πλευρά του, διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι ορκίστηκε στον Δία ή σε άλλη θεότητα του Δωδεκάθεου. Σε δηλώσεις του στο «Live News» τόνισε πως ακολούθησε κανονικά τον προβλεπόμενο στρατιωτικό όρκο, υπογραμμίζοντας ότι το θρησκευτικό σκέλος της τελετής αφορούσε αποκλειστικά τον ιερέα και τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις.

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«Αυτά που λέγονται είναι λανθασμένα. Δεν έχω ορκιστεί στον Δία. Εγώ ορκίστηκα με τον στρατιωτικό όρκο κανονικά. Ο στρατιωτικός όρκος είναι συγκεκριμένος. Όλα τα υπόλοιπα είναι του ιερέα. Έχουν να κάνουν με τη θρησκεία. Ξέρω ότι δεν έκανα κάτι κακό και παράνομο. Ο στρατός ακολουθεί το Σύνταγμα του κράτους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Περαιτέρω αντιδράσεις προκάλεσαν αναρτήσεις του ίδιου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες σχετίζονται τόσο με την Αρχαία Ελλάδα όσο και με αντιεμβολιαστικές απόψεις.

Από την πλευρά τους, εκπρόσωποι της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας επισήμαναν ότι η θρησκεία τους έχει αναγνωριστεί επίσημα από το 2017 και ότι οι ιερείς της έχουν τη δυνατότητα να τελούν γάμους και ορκωμοσίες. Όπως εξήγησαν, οι τελετές περιλαμβάνουν προσφορές, ύμνους και προσευχές προς τους θεούς της αρχαίας ελληνικής θρησκευτικής παράδοσης.

Σύμφωνα με τους υποστηρικτές του Δωδεκάθεου, τα μέλη τους ανέρχονται σε περίπου 100.000 σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ σε τακτική βάση διοργανώνονται εκδηλώσεις και τελετές εμπνευσμένες από την αρχαία ελληνική παράδοση.

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