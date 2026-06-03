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Η φωτιά ξέσπασε στη Δροσιά του Δήμου Χαλκίδας.

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μπουρνώντας στον Δήμο Χαλκίδας στην Εύβοια, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με έξι υδροφόρες και μία ομάδα της ΕΜΟΔΕ, ενώ έως τώρα παραμένουν 4 οχήματα.

Σε εξέλιξη η φωτιά στον Ασπρόπυργο

Συναγερμό στην Πυροσβεστική έχει σημάνει η φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση.

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής είναι μεγάλη και για την κατάσβεση επιχειρούν 108 πυροσβέστες, 6 πεζοπόρα τμήματα, 5 ελικόπτερα και 32 οχήματα.