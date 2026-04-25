Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, η οποία επελήφθη προανακριτικά.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, εξαρθρώθηκε συμμορία, που διέπραττε κλοπές και ληστείες σε βάρος υπαλλήλων περιπτέρων και πρατήριων υγρών καυσίμων σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων Αττικής.

Συνελήφθησαν από περιπολικό της Άμεσης Δράσης δύο μέλη της συμμορίας, ηλικίας 16 και 17 ετών, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για ληστείες, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Επιπλέον σε βάρος των γονέων τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, εντόπισαν τους κατηγορούμενους να κινούνται πεζή στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, την κίνηση των οποίων έκριναν ύποπτη και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ανωτέρω τουλάχιστον από τα μέσα του περασμένου μήνα, διέπρατταν κλοπές και ληστείες σε βάρος υπαλλήλων πρατηρίων υγρών καυσίμων και περιπτέρων σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων Αττικής.

Δρούσαν κυρίως πρώτες πρωινές ώρες, κινούμενοι με δίκυκλο, και αφού εντόπιζαν το κατάστημα– στόχο τους, ο 16χρονος εισέρχονταν σε αυτό, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και με την απειλή όπλου ή μαχαιριού αφαιρούσε χρηματικά ποσά, ενώ ο 17χρονος εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου και οδηγού του δικύκλου τους, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την άμεση διαφυγή και την αποφυγή εντοπισμού τους.

