Από το τροχαίο στον ΒΟΑΚ τραυματίστηκε ο οδηγός του Ι.Χ.

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 23/04, στον ΒΟΑΚ, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τράκτορα στο ύψος της Γεωργιούπολης, κοντά στα όρια με το Ρέθυμνο.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το αυτοκίνητο εγκλωβίστηκε στις μπαριέρες και χρειάστηκε ο απεγκλωνισμός του οδηγού. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι άνδρες καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο πραγματοποίησε η αστυνομία.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε βαριά ο οδηγός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Τα αίτια του ατυχήματος είναι υπό διερεύνηση.