Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Ρόδο, όταν μπετονιέρα φορτωμένη με σκυρόδεμα κατέληξε μέσα στην αυλή κατοικίας στην περιοχή Τρεις. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, ενώ ο οδηγός και οι ένοικοι του σπιτιού γλίτωσαν τα χειρότερα σύμφωνα με τη dimokratiki.gr

Ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος βγήκε από το περιστατικό με ελαφρύ τραυματισμό με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, φέρεται να ανέφερε στους συναδέλφους του ότι υπήρξε ξαφνική απώλεια φρένων λίγο πριν τη στροφή. Όπως είπε, επιχείρησε να μειώσει ταχύτητα τραβώντας το χειρόφρενο, χωρίς αποτέλεσμα.

Το φορτωμένο όχημα, συνολικού βάρους περίπου 33 τόνων μαζί με το σκυρόδεμα, αναμένεται να απομακρυνθεί με ειδικό γερανό, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο τεμαχισμού του σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η ανέλκυσή του. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α, οι οποίες συνέδραμαν στον απεγκλωβισμό του οδηγού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο το τοιχίο της αυλής όσο και ο φοίνικας φαίνεται να έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απορρόφηση της ορμής του οχήματος, αποτρέποντας πιθανώς ακόμη σοβαρότερες συνέπειες για τους ενοίκους και την κατοικία. Οι έρευνες για τα αίτια του ατυχήματος συνεχίζονται.

