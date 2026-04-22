Ο δικηγόρος και η μητέρα του βρέφους, είχαν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, το ποίο έλυσαν μία μέρα μετά τη γέννηση.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 48χρονος δικηγόρος που διώκεται για εμπορία βρέφους.

Η κατηγορία εναντίον του αφορά σε υπόθεση νεογνού που ερεύνησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται και η 20χρονη βιολογική μητέρα του βρέφους, η οποία αντιμετωπίζει πλημμεληματικές πράξεις και αφέθηκε ελεύθερη.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ, τον περασμένο Μάρτιο, ο 48χρονος ήρθε σε επαφή με την 20χρονη τότε εγκυμονούσα και προχώρησαν σε Σύμφωνο Συμβίωσης. Όταν την προηγούμενη Τρίτη στις 14 Απριλίου γεννήθηκε το παιδί σε κλινική της Θεσσαλονίκης δηλώθηκε με τα στοιχεία και των δύο. Την επόμενη ημέρα ωστόσο λύθηκε το Σύμφωνο Συμβίωσης.

Την Παρασκευή 17 Απριλίου και μετά το εξιτήριο που έλαβε η γυναίκα από την κλινική, σύμφωνα με καταγγελία του ιατρικού προσωπικού στις Αρχές, ο δικηγόρος και η μητέρα του βρέφους αποχώρησαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις με διαφορετικά αυτοκίνητα, εκ των οποίων στο ένα ο 48χρονος μαζί με το νεογνό, ενώ στην πορεία επιβίβασε στο όχημα και βρεφονηπιοκόμο που φέρεται να είχε προσλάβει για τη φροντίδα του παιδιού.

Ο 48χρονος δικηγόρος κλήθηκε να δώσει σήμερα εξηγήσεις στην ανακρίτρια για την κακουργηματική πράξη της εμπορίας βρέφους, της υφαρπαγής ψευδούς δηλώσεως και διατάραξης οικογενειακής τάξης (πλημμελήματα). Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας, κατά πληροφορίες, ότι σκόπευαν να παντρευτούν, ενώ έφυγαν χωριστά γιατί υπήρχε συναισθηματική φόρτιση και είχαν πρόθεση να συναντηθούν στο σπίτι που είχαν νοικιάσει.

Στο ίδιο μήκος κύματος φαίνεται να κινήθηκε και η 20χρονη που πριν την απολογία της εξετάστηκε από την ανακρίτρια ως μάρτυρας - θύμα εμπορίας ανθρώπου, παρουσία ψυχολόγου.