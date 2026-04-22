Η λέμβος με τους μετανάστες εντοπίστηκε 17 ν.μ νότια της Νήσου Χρυσής.

Στην Ιεράπετρα της Κρήτης μεταφέρθηκαν 38 μετανάστες που διασώθηκαν σε θαλάσσια περιοχή, περίπου 17 ναυτικά μίλια νότια της Νήσου Χρυσής, από δεξαμενόπλοιο με σημαία Λιβερίας.

Οι επιβαίνοντες εντοπίστηκαν πάνω σε λέμβο, ενώ η επιχείρηση διάσωσης οργανώθηκε και συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, το οποίο κινητοποιήθηκε άμεσα.

Μετά την περισυλλογή τους, οι μετανάστες οδηγήθηκαν στο λιμάνι της πόλης, όπου θα πραγματοποιηθεί η καταγραφή τους. Παράλληλα, ο Δήμος Ιεράπετρας έχει προετοιμάσει τον χώρο του παλαιού σχολείου στους Καλογήρους για την προσωρινή φιλοξενία τους, μέχρι να δρομολογηθεί η μεταφορά τους στην ηπειρωτική χώρα.