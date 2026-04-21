Η σειρά βρεφικών τροφών σε βαζάκια HiPP στην Ελλάδα δεν επηρεάζεται από την ανάκληση τονίζει η εταιρεία, η ανακοίνωση.

Συναγερμός έχει σημάνει στις ευρωπαικές αγορές μετά τον εντοπισμό βρεφικών τροφών σε βαζάκια της HiPP με ίχνη ποντικοφάρμακου, γεγονός που έχει οδηγήσει σε ανακλήσεις προϊόντων και σε έρευνα από τις αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα βαζάκι βρεφικής τροφής 190 γραμμαρίων με καρότο και πατάτα εντοπίστηκε μολυσμένο στην Αυστρία, ενώ ακολούθησαν έρευνες που έφεραν στο φως και άλλα ύποπτα περιστατικά σε Τσεχία και Σλοβακία με τα προϊόντα να αποσύρονται προληπτικά από τα ράφια.

Η HiPP υποστηρίζει ότι αποτελεί στόχο εκβιαστικής ενέργειας, καθώς ο δράστης φέρεται να απέστειλε απειλητικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εταιρεία τονίζει ότι ενημέρωσε άμεσα τις αρχές και δημιούργησε ειδική ομάδα διαχείρισης κρίσης. Παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με τη διαδικασία παραγωγής ή την ποιότητα των προϊόντων της, αλλά πρόκειται για «εξωτερική εγκληματική παρέμβαση».

Τι ισχύει για την Ελλάδα

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελληνική αγορά, καθώς η ανάκληση αφορά συγκεκριμένες παρτίδες που διατέθηκαν σε άλλες χώρες, κυρίως μέσω καταστημάτων στην Αυστρία. Όπως επισημαίνεται, τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα δεν επηρεάζονται και απολύτως ασφαλή.

Hipp: Η Ελλάδα δεν επηρεάζεται από την ανάκληση βρεφικών τροφών στο εξωτερικό - Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της τονίζεται ότι «η Ελλάδα δεν επηρεάζεται από την ανάκληση που έχει γίνει στο εξωτερικό.» Παράλληλα σημειώνεται ότι «τα βαζάκια βρεφικών τροφών HiPP που αγοράστηκαν από τη SPAR Αυστρίας ανακαλούνται επί του παρόντος προληπτικά. Η ανακοίνωση αυτή προκαλεί ανησυχία και σε πολλούς γονείς στην Ελλάδα.

Η ανάκληση αφορά συγκεκριμένα βαζάκια βρεφικών τροφών HiPP που αγοράστηκαν από τη SPAR Αυστρίας.

Η σειρά προϊόντων HiPP στην Ελλάδα δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Η ανάκληση δεν οφείλεται σε ελάττωμα προϊόντος ή ποιότητας από πλευράς μας. Τα βαζάκια έφυγαν από το εργοστάσιο της HiPP σε άριστη κατάσταση.

Η ανάκληση συνδέεται με εγκληματική ενέργεια που βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρχές.

Έχουμε συγκεντρώσει για εσάς τις βασικές πληροφορίες σχετικά με την ανάκληση:

Τι συνέβη;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ποινικών ερευνών, εντοπίστηκε μικρός αριθμός βάζων βρεφικών τροφών HiPP που είχαν υποστεί κακόβουλη αλλοίωση. Όπως είχε ήδη ανακοινωθεί για την Αυστρία, αντίστοιχα περιστατικά εντοπίστηκαν πλέον και στην Τσεχία και τη Σλοβακία.

Οι αρμόδιες αρχές διαπίστωσαν, κατόπιν ανάλυσης, ότι τα επηρεαζόμενα βαζάκια περιείχαν ποντικοφάρμακο.

Ποια μέτρα έχουν ληφθεί;

Οι συνεργαζόμενοι λιανέμποροι στην Τσεχία και τη Σλοβακία αντέδρασαν προληπτικά, αποσύροντας όλα τα βαζάκια βρεφικών τροφών HiPP από την πώληση.

Στην Αυστρία, η HiPP προχώρησε σε ανάκληση βάζων βρεφικής τροφής που είχαν αγοραστεί από τη SPAR Austria.

Στο πλαίσιο αυτής της ανάκλησης, έχει ήδη εντοπιστεί ένα αλλοιωμένο βαζάκι.

Επιπλέον, η SPAR αποφάσισε να αποσύρει τα προϊόντα HiPP από τα καταστήματά της και να επεκτείνει το μέτρο αυτό και σε άλλες χώρες όπου δραστηριοποιείται.

Το περιστατικό αυτό δεν σχετίζεται με την ποιότητα ή την παραγωγή των προϊόντων HiPP. Τα συστήματα παραγωγής, διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου της HiPP λειτουργούν κανονικά.

Ποιος είναι ο κίνδυνος;

Η κατανάλωση αλλοιωμένου προϊόντος μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή.

Για προληπτικούς λόγους, συνιστούμε αυστηρά να μην καταναλώνονται τέτοια προϊόντα.

Πώς μπορώ να αναγνωρίσω ένα πιθανώς αλλοιωμένο βαζάκι;

Στην Αυστρία, βάσει των μέχρι τώρα διαθέσιμων πληροφοριών, τα αλλοιωμένα βαζάκια φέρουν στο κάτω μέρος τους ένα λευκό αυτοκόλλητο με κόκκινο κύκλο.

Παρακαλούμε να μην καταναλώσετε τέτοια προϊόντα και να τα επιστρέψετε σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

Γενική σύσταση:

Ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο περιστατικό, ισχύει πάντα τα εξής – τόσο για τα προϊόντα HiPP, όσο και γενικά για τις βρεφικές τροφές:

Να ελέγχετε πάντα την ακεραιότητα της συσκευασίας.

Ιδιαίτερα για τα βαζάκια, να βεβαιώνεστε ότι το κενό αέρος δεν έχει παραβιαστεί (ο χαρακτηριστικός ήχος «ποπ» κατά το άνοιγμα) και να μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που παρουσιάζουν οποιαδήποτε ασυνήθιστη ένδειξη.

Τι πρέπει να κάνουν τώρα οι καταναλωτές;

Συνιστούμε στους γονείς και καταναλωτές, για λόγους ασφάλειας, να μην δώσουν στα παιδιά τους ούτε να καταναλώσουν βαζάκια HiPP που αγοράστηκαν από τη SPAR Αυστρίας.

Μπορούν να επιστραφούν τα προϊόντα;

Ναι. Όλα τα επηρεαζόμενα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν σε οποιοδήποτε κατάστημα SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR ή Maximarkt.

Θα επιστραφεί το αντίτιμο αγοράς;

Ναι. Η πλήρης αξία αγοράς θα επιστραφεί ακόμη και χωρίς απόδειξη.

Πώς αναγνωρίζεται ένα παραποιημένο προϊόν;

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση του Burgenland, τα προϊόντα αυτά φέρουν ένδειξη στη βάση του βάζου: ένα λευκό αυτοκόλλητο με κόκκινο κύκλο.

Επηρεάζονται προϊόντα HiPP από άλλα καταστήματα;

Όχι. Η ανάκληση αφορά αποκλειστικά βαζάκια βρεφικών τροφών HiPP που αγοράστηκαν από τη SPAR Αυστρίας.

Τι ακολουθεί;

Η HiPP βρίσκεται σε στενή και συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες ερευνητικές αρχές σε όλες τις επηρεαζόμενες χώρες.

Λόγω των εν εξελίξει ερευνών, μπορούμε να κοινοποιούμε μόνο επιβεβαιωμένες πληροφορίες που σχετίζονται με την ασφάλεια των καταναλωτών.

Μόλις υπάρξουν νέες πληροφορίες που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές, θα σας ενημερώσουμε άμεσα.