Ο Σουδανός υπήκοος που φέρεται να εμπλέκεται στην παράσυρση και εγκατάλειψη της 16χρονης στη Λιοσίων ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές, καθώς, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την Ελληνική Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, είχε συλληφθεί ξανά τον Δεκέμβριο του 2024 για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας, κοντά σε σχολικές μονάδες.

«Είδα το βίντεο κι έπαθα σοκ», δήλωσε η μητέρα της

Η μητέρα της 16χρονης, μιλώντας στο STAR, περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο την κατάσταση. «Αυτή τη στιγμή το παιδί μου βρίσκεται διασωληνωμένο, με εγκεφαλικές κακώσεις και εσωτερική αιμορραγία, αφαίρεση σπλήνας, και αυτός ο κύριος, ασυνείδητος, τράπηκε σε φυγή και την παράτησε έτσι… Παρατάμε στο έλεος μία ζωή, αφαιρούμε στην ουσία μία ζωή, κι ο κύριος αυτός τι κάνει; Μια μάνα αυτή τη στιγμή να βλέπει το παιδί της να φεύγει σαν ένα πανί και να εξαφανίζεται από το πουθενά ενώ περπατάει στον δρόμο, δηλαδή είναι σαν να πήγε ο συγκεκριμένος άνθρωπος επί τούτου για να κάνει αυτό το πράγμα.Είδα το βίντεο κι έπαθα σοκ, στην κυριολεξία έπαθα σοκ. Λυπάμαι πάρα πολύ που ζω εδώ και είμαι Ελληνίδα, αυτό έχω να πω» λέει η μητέρα της ανήλικης.

Από την πλευρά του, ο πατέρας της ανήλικης, μιλώντας στο Mega, εξέφρασε την οργή και την αγωνία του για την κατάσταση της κόρης του, υπογραμμίζοντας: «Στην εντατική είναι σε καταστολή. Της έχουν κάνει αφαίρεση σπλήνας γιατί είχε εσωτερική αιμορραγία, έχει κάταγμα στον εγκέφαλο, έχει στην κλείδα στον δεξί ώμο. Είναι μία κατάσταση δύσκολη. Είχε εσωτερική αιμορραγία, τρεις φιάλες αίματος της μεταγγίσανε».

Ο πατέρας της ανήλικης συμπλήρωσε: «Όχι δε θέλω συγγνώμη. Αρκετές συγγνώμες έχουμε πάρει. Αν εμένα μου είχε σκοτωθεί το παιδί, θα με έσωνε η συγγνώμη; Θα μου το έφερνε πίσω η συγγνώμη; Ή αν μείνει ανάπηρη σε όλη της τη ζωή για τον α, β λόγο; Tι να την κάνω τη συγγνώμη, τρώγεται η συγγνώμη;».

