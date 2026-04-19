Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Σε συνέχεια του από 16-01-2026 Δελτίου Τύπου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, αναφορικά με την εξιχνίαση επεισοδίου με πυροβολισμούς που έλαβε χώρα την 12-01-2026 έξω από κατάστημα εστίασης στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, συνελήφθη πρωινές ώρες της Κυριακής 19 Απριλίου 2026, 39χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο περιστατικό ως φυσικός αυτουργός της επίθεσης.

Ειδικότερα, κατόπιν πολύμηνων και συντονισμένων ενεργειών, αστυνομικοί του Τμήματος Ειδικών Ερευνών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, εντόπισαν απογευματινές ώρες του Σαββάτου 18 Απριλίου 2026, τον κατηγορούμενο να διαμένει σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε περιοχή της Ανατολικής Αττικής.

Ακολούθως, πρωινές ώρες της Κυριακής 19 Απριλίου 2026, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επιχείρηση, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ε.Κ.Α.Μ. και παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά την οποία εντοπίσθηκε ο ανωτέρω εντός της οικίας και συνελήφθη.

Όπως προέκυψε, σε βάρος του 39χρονου, πέραν του εντάλματος σύλληψης, εκκρεμούσε και εισαγγελική διάταξη, δυνάμει της οποίας ανακλήθηκε προγενέστερη απόφαση αποφυλάκισής του και διατάχθηκε η έκτιση ποινής κάθειρξης, συνολικής διάρκειας -8- ετών, -3- μηνών και -6- ημερών για τα αδικήματα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της ληστείας κατά συναυτουργία.

