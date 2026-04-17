Τι ισχύει για την αργία της Πρωτομαγιάς φέτος.

Μετά τον εορτασμό του φετινού Πάσχα οι εργαζόμενοι μετράνε αντίστροφα για την αργία της Πρωτομαγιάς που φέτος μάλιστα επειδή «πέφτει» Παρασκευή δημιουργεί ένα εξαιρετικό τριήμερο ξεκούρασης και αφορμή για ταξίδι τους εργαζομένους. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Κάθε χρόνο η Πρωτομαγιά αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ημέρες στο ημερολόγιο των εργαζομένων, καθώς έχει καθιερωθεί ως υποχρεωτική αργία, με συγκεκριμένο θεσμικό και εργασιακό πλαίσιο. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Πρωτομαγιά μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη εργάσιμη ημέρα μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, όταν συμπίπτει με Κυριακή, με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα, υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς της αργίας με απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ημέρα δεν «χάνεται», αλλά μετατίθεται, ώστε να διατηρηθεί ο συνολικός αριθμός των αργιών.

Τα προηγούμενα χρόνια έχουν υπάρξει τέτοιες μεταθέσεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την περσινή χρονιά, όταν η Πρωτομαγιά μεταφέρθηκε λόγω σύμπτωσης με την πασχαλινή περίοδο. Η απόφαση αυτή είχε ως αποτέλεσμα η αργία να μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία, δίνοντας στους εργαζόμενους επιπλέον ημέρα ξεκούρασης.

Τι θα ισχύσει φέτος για την Πρωτομαγιά

Φέτος η Πρωτομαγιά όπως προαναφέραμε «πέφτει» Παρασκευή ενώ δεν τίθεται ζήτημα μετάθεσης λόγω Πάσχα καθώς έχει εορταστεί ήδη. Με αυτά τα δεδομένα δεν τίθεται σε καμία περίπτωση ζήτημα μεταφοράς της αργίας. Η Πρωτομαγιά θα ισχύσει κανονικά στην ημερομηνία της, δηλαδή την 1η Μαΐου. Η ημέρα παραμένει υποχρεωτική αργία για το σύνολο της χώρας, με τις εξαιρέσεις που προβλέπει ο νόμος για συγκεκριμένους κλάδους που λειτουργούν συνεχώς.

Τι σημαίνει για τους εργαζόμενους η αργία της Πρωτομαγιάς

Κατά την ημέρα της Πρωτομαγιάς απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων, εκτός από τις επιχειρήσεις που εξαιρούνται ρητά από τη νομοθεσία. Σε περίπτωση εργασίας, προβλέπεται υποχρεωτική προσαύξηση στις αποδοχές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για εργαζόμενους με ημερομίσθιο καταβάλλεται το κανονικό ημερομίσθιο και επιπλέον προσαύξηση 75%.

Για εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό ισχύουν διαφορετικοί υπολογισμοί ανάλογα με το καθεστώς λειτουργίας της επιχείρησης, αλλά σε κάθε περίπτωση προβλέπεται προσαύξηση για την απασχόληση σε ημέρα αργίας.

Επιπλέον, δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός της ημέρας με ρεπό, καθώς η Πρωτομαγιά θεωρείται θεσμοθετημένη υποχρεωτική αργία και δεν αντικαθίσταται.