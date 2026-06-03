Ακούγεται έντονα πως ένα πολύπειρο στέλεχος θα ενεργοποιηθεί στην Χαριλάου Τρικούπη το προσεχές διάστημα.

Η πολυσυζητημένη συνέντευξη του Χάρη Δούκα στο MEGA δόθηκε την Κυριακή το πρωί στους συναδέλφους Στέλλα Γκαντώνα και Ντίνο Σιωμόπουλο. Σε αυτήν του την παρέμβαση ο δήμαρχος Αθηναίων έθετε εμμέσως πλην σαφώς ζήτημα κοινής καθόδου με την ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα στις δεύτερες εκλογές με επικεφαλής τον αρχηγό όποιου κόμματος είναι δεύτερο. Διευκρίνισε ότι ο ίδιος θα ήθελε να είναι δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, άρα ο Νίκος Ανδρουλάκης επικεφαλής, όμως αν το ΠΑΣΟΚ ερχόταν σε πιο χαμηλή θέση δικαιωματικά ο Αλέξης Τσίπρας να έπαιρνε στις πλάτες του όλο τον προοδευτικό χώρο.

Η αποστροφή αυτή του δημάρχου Αθηναίων κάπως άργησε να πάρει την αξία της, καθώς κάτι η ραστώνη της Κυριακής κάτι ότι ακολουθούσε η αργία του Αγίου Πνεύματος ενίσχυσε τα μειωμένα ανακλαστικά στα πολιτικά και δημοσιογραφικά γραφεία. Χωρίς να θέλουμε να παινέψουμε τα γένια μας- που δεν έχουμε- μόλις εμείς εδώ στο σάιτ μας δια χειρός Βασίλη Σκουρή αναδείξαμε ως πρώτο θέμα την συνέντευξη Δούκα άρχισε να γίνεται ντόρος και να συζητείται παντού. Η πρώτη που έδειξε ανακλαστικά ήταν η Άννα Διαμαντοπούλου που αποκήρυξε ευθέως την πρόταση Δούκα με σαφείς αιχμές περί λαϊκισμού του πρώην πρωθυπουργού και με την επισήμανση πως το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν. Στο χορό των αντιδράσεων μπήκαν και τα περισσότερα στελέχη που μίλησαν την Δευτέρα ή και χθες στα ΜΜΕ, μεταξύ αυτών ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο Θανάσης Γλαβίνας, ο Λευτέρης Καρχιμάκης κ.α. Σε ιδιαίτερα χαμηλούς τόνους, πάντως, κινήθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος προσπάθησε να υποβαθμίσει το θέμα, ακόμα και να το κλείσει.

Το ενδιαφέρον, όμως, έγκειται στο γεγονός ότι από χθες άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες περί ενδεχόμενης διαγραφής του κ. Δούκα, οι οποίες έφτασαν και στα αυτιά των συνεργατών του δημάρχου Αθηναίων, οι οποίοι άρχισαν να ρωτούν δεξιά και αριστερά αν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ο κ. Τσουκαλάς διέψευδε κατηγορηματικά τις σχετικές φήμες, οι οποίες η αλήθεια είναι περισσότερο καλλιεργήθηκαν στα social media από χαμηλόβαθμα στελέχη και φίλους του ΠΑΣΟΚ που ζητούσαν την καρατόμηση του δημάρχου Αθηναίων. Άλλωστε διαγραφή με χρονοκαθυστέρηση δεν θα μπορούσε να υπάρξει και η αλήθεια είναι πως κατά ασφαλείς πληροφορίες ουδέποτε τέθηκε τέτοιο ζήτημα.

Οι πάντες γνωρίζουν ότι στις παρούσες συνθήκες μια τέτοια κατασταλτική κίνηση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως θρυαλλίδα εξελίξεων για το ΠΑΣΟΚ, που εκθρονίζεται από τη δεύτερη θέση και την ίδια ώρα νιώθει την καυτή ανάσα της κυρίας Καρυστιανού που το απειλεί για την τρίτη θέση. Το τελευταίο συνεπώς που θα ήθελε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ένα νέο εσωκομματικό μέτωπο, που αν άνοιγε, εκ των πραγμάτων θα έστελνε στελέχη και κόσμο προς την ΕΛΑΣ, ενδεχομένως και τον ίδιο τον κ. Δούκα.

Η γενικότερη αίσθηση, συνεπώς, είναι πως στην συνεδρίαση της Παρασκευής ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιδιώξει να κάνει ένα restart με χρεώσεις χαρτοφυλακίων στα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου. Θα επικρατήσει η λογική της σκιώδους κυβέρνησης κατά τομείς, για να γίνεται και η σχετική πίεση, όπως για παράδειγμα είχε κάνει ο Παύλος Χρηστίδης που ζητούσε μετ' επιτάσεως debate από την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Την ίδια ώρα, χθες υπήρξε σύσκεψη στην Χαριλάου Τρικούπη της επιτροπής ψηφοδελτίων, όπου υπάρχει εντολή από τον κ. Ανδρουλάκη να τρέξουν άμεσα οι διαδικασίες για τα πρόσωπα που θα τα στελεχώσουν, ενώ και ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης είχε συναντήσεις με στελέχη για οργανωτικά ζητήματα, όπου και εκεί θα υπάρχουν προσθήκες προσώπων. Ήδη ακούγεται έντονα πως ένα πολύπειρο στέλεχος θα ενεργοποιηθεί στην Χαριλάου Τρικούπη το προσεχές διάστημα.