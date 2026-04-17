Το ζευγάρι που γνωρίστηκε το τελευταίο 24ωρο φέρεται να είχε διαπληκτισμό, πριν η γυναίκα βρεθεί νεκρή στον ακάλυπτο πολυκατοικίας.

Σε θρίλερ εξελίσσεται ο θάνατος γυναίκας στο κέντρο της Αθήνας, η οποία βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας.

Σε βίντεο ντοκουμέντο της ΕΡΤ, η 40χρονη με καταγωγή από την Αιθιοπία, ακούγεται να λέει στα αγγλικά στον άνδρα, που βρισκόταν στο διαμέρισμα του 4ου ορόφου, να ανοίξει. Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν λέει «honey open» ή αναφέρει το όνομα «Χάρι».

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν οτι 45χρονος ο οποίος ήταν στο διαμέρισμα, έχει καταγωγή από την Ιταλία και βρισκόταν στη χώρα για διακοπές.

Οι δυο τους φαίνεται να γνωρίστηκαν το τελευταίο 24ωρο, μέσω dating app και έκλεισαν ραντεβού στο συγκεκριμένο διαμέρισμα airbnb, το οποίο είχε κλείσει ο Ιταλός, ο οποίος και συνελήφθη.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν οτι στις 2:30 τα ξημερώματα οι δυο τους φαίνεται οτι διαπληκτίζονταν στον δρόμο και στη συνέχεια ανέβηκαν στο διαμέρισμα.

Ο 45χρονος ανέφερε οτι δεν γνώριζε προσωπικά την ίδια, ενώ και οι δυο τους φέρουν αμυχές.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Γύρω στις 3 με 4 τα ξημερώματα, σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φαινόταν να φωνάζει στον 45χρονο «Γύρισα, άνοιξέ μου».

Η γυναίκα, η οποία βρισκόταν στον 3ο όροφο της πολυκατοικίας, ανέβηκε στον 4ο όροφο, έσπασε το τζάμι του μπαλκονιού και έπεσε στο κενό.

Ο ίδιος φαίνεται να βρισκόταν στο διαμέρισμα και οταν κλήθηκε να ανοίξει δεν απάντησε, ενώ το διαμέρισμα άνοιξε ο ιδιοκτήτης, ο οποίος βρισκόταν από απόσταση.

«Άκουσα κραυγές και τζαμαρία να σπάει», λέει ο ένοικος διαμερίσματος

Συγκλονιστική η μαρτυρία ενοίκου διπλανού διαμερίσματος, ο οποίος άκουσε τα ξημερώματα φωνές.

«Γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα άκουσα γυναικείες κραυγές, έξω στον δρόμο στην Κολοκοτρώνη. Γύρω στις 4:30 οι κραυγές μεταφέρθηκαν μέσα στην πολυκατοικία, ακριβώς έξω από το δωμάτιό μου στον τρίτο όροφο. Δεν ξέρω αν πρόκειται για κάποιον τσακωμό. Λίγο αργότερα σταμάτησαν οι κραυγές και συνοδεύτηκαν από ανδρικές.

Δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Κάλεσα αμέσως την αστυνομία, παρέμεινα στο δωμάτιό μου. Και μετά από όλες αυτές τις κραυγές και την ανδρική μουρμούρα γύρω στις 4:45 τα ξημερώματα, άκουσα μια τζαμαρία να σπάει. Ήταν η τζαμαρία του τετάρτου ορόφου και επρόκειτο για σπάσιμο της τζαμαρίας και πτώση. […] Δεν κατάλαβα τι έλεγε ο άνδρας. Η γυναίκα μιλούσε στα αγγλικά και έλεγε μωρό μου άνοιξε, συγγνώμη, γύρνα πίσω. Δεν γνωρίζω ποιοι είναι και πότε ήρθαν».