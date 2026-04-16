Οι συλληφθέντες είχαν μπει στο στόχαστρο των αστυνομικών για διακίνηση κάνναβης.

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών προχώρησαν οι Αρχές το πρωί της Τετάρτης, 15/04, καθώς σε μπλόκο της αστυνομίας στα διόδια της Ολυμπίας Οδού εντοπίστηκαν με περισσότερα από δέκα κιλά κάνναβης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών πραγματοποίησαν επιχείρηση στον σταθμό διοδίων, έχοντας αξιοποιήσει πληροφορίες σχετικά με την εμπλοκή των δύο ανδρών στη διακίνηση ναρκωτικών.

Από τον έλεγχο εντοπίστηκαν μέσα στο όχημα 10.500 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, διαμοιρασμένη σε δέκα αυτοσχέδιες συσκευασίες. Παράλληλα, στην κατοχή των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 240 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.