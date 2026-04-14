Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 14/1, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των 179 Οσιομαρτύρων Νταού Πεντέλης, των Ραφαήλ, του Νικολάου και της Ειρήνη των Αγίων Μυτιλήνης, του Αγίου Αριστάρχου Αποστόλου, της Αγίας Θωμαΐδος μάρτυρος, καθώς και του Όσιου Σάββα του Νέου του εν Καλύμνω.

Γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Αρίσταρχος

Θωμαΐς, Θωμαΐδα, Θωμαή=

Σάββας, Σάβας, Σαββούλης, Σαββούλα, Σαβούλα, Σαβούλη *

Λαμπροτρίτη Ραφαέλα, Ραφαέλλα, Ραφαήλα, Ραφαηλία, Ραφαήλ, Ραφαήλος, Ραφαέλος *

Νικόλαος, Νικόλας, Νίκος, Νικολός, Νικολής, Νικολάκης, Νικολέττα, Νικολούδα, Νικολίτσα, Νικολίνα, Νικολέτα, Νικόλ *

Ειρήνη, Ρένα, Ρήνα, Ρηνιώ, Ρηνούλα, Ειρήνα, Ειρήνγκω, Ρένια *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.