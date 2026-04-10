Ανείπωτη τραγωδία για τον αχαιό πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μαρίνο Σκανδάμη.

Η μητέρα του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, Μαρίνου Σκανδάμη, είναι η 92χρονη γυναίκα που βρήκε τραγικό θάνατο στην Πάτρα, ύστερα από φωτιά που εκδηλώθηκε στο διαμέρισμα της.

Σύμφωνα με το patrapress.gr, o Μαρίνος Σκανδάμης βρισκόταν στη Γερμανία για οικογενειακούς λόγους, όπου ενημερώθηκε για το συμβάν. Όπως είναι αναμενόμενο, επιστρέφει εσπευσμένα στην Ελλάδα, μη μπορώντας να πιστέψει τι έχει συμβεί.

Η σορός της 92χρονης εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν στη φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα 5ου ορόφου πολυκατοικίας, στη συμβολή των οδών Ασημάκη Φωτήλα και Παναχαϊκού, όπου διέμενε.

Την ώρα της φωτιάς στο διαμέρισμα βρισκόταν και μια αλλοδαπή γυναίκα που είχε αναλάβει τη φύλαξή της, η οποία κατάφερε να βγεί έχοντας υποστεί ελαφρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Νοσοκομείο. Με αναπνευστικά προβλήματα διεκομίσθη στο νοσοκομείο και ένας ανήλικος από διαμέρισμα άλλου ορόφου.

Ερευνα για τις συνθήκες του συμβάντος διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών.