Οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες μετά το τροχαίο στον Κηφισό, το δύσκολο σημείο.

Μποτιλιάρισμα και κίνηση στο «κόκκινο»προκάλεσε τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό, στο ύψος των Θρακομακεδόνων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νταλίκα συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο στο ρεύμα προς Πειραιά, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, κοντά στην έξοδο της Καλυφτάκη. Το ατύχημα σημειώθηκε τη στιγμή που το φορτηγό επιχείρησε αλλαγή λωρίδας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το ΙΧ.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για τραυματισμούς. Ωστόσο, το περιστατικό είχε ως συνέπεια να δημιουργηθεί έντονη συμφόρηση στο σημείο, με μεγάλες καθυστερήσεις για τους οδηγούς.

Αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό

Κίνηση: Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται στην Αττική Οδό επηρεάζοντας τους οδηγούς που κινούνται τόσο προς Ελευσίνα όσο και προς το Αεροδρόμιο. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση:

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5 έως 10 λεπτά καθυστέρηση στην έξοδο για Λαμία

5 έως 10 λεπτά στην έξοδο για Πειραιάς

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

5 έως 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία

10 έως 15 λεπτά καθυστέρηση στο τμήμα από Μεταμόρφωση έως Πεντέλη

Η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες στα συγκεκριμένα σημεία, με τους οδηγούς να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.

