Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας βρέθηκε στο κενό.

Την τελευταία του πνοή στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο άφησε ο ηλικιωμένος άνδρας που έπεσε το πρωί της Παρασκευής στο κενό από τα ενετικά τείχη, στο άγαλμα του Βενιζέλου, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Όπως αναφέρει το creta24.gr, ο άνδρας, ηλικίας περίπου 90 ετών, κατέληξε στη είσοδο της πύλης Αγίου Γεωργίου, στη λεωφόρο Ικάρου, μετά την πτώση του, και έντρομοι περαστικοί κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο και ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Ο άτυχος άνδρας είχε διασωληνωθεί όπου έδινε μάχη να κρατηθεί στη ζωή, όμως τελικά δεν τα κατάφερε.