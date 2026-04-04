Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης, καθώς και το κατά πόσο είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα συντήρησης του κτιρίου.

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Κορίνθου από το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν τμήμα μπαλκονιού αποκολλήθηκε από κτίριο και κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό μιας γυναίκας.

Σύμφωνα με το Korinthostv.gr, το δυστύχημα συνέβη σε κεντρικό σημείο της πόλης, την ώρα που η άτυχη γυναίκα περπατούσε μαζί με τα δύο παιδιά της. Ξαφνικά, κομμάτια από το μπαλκόνι έπεσαν με ορμή, καταπλακώνοντάς την. Παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών, η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Τα δύο ανήλικα παιδιά που τη συνόδευαν τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν για προληπτικές εξετάσεις, έχοντας αποφύγει τα χειρότερα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για παλαιό και πιθανόν εγκαταλελειμμένο κτίριο, από το οποίο αποκολλήθηκαν δομικά στοιχεία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=T4xOOVAArOs}