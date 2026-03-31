Τα ζωά που εντοπίστηκαν στους Αμπελόκηπους μεταφέρθηκαν σε ασφαλές περιβάλλον του Δήμου Αθηναίων.

Με ένα όχι και τόσο συνηθισμένο θέαμα ήρθαν αντιμέτωπες οι Αρχές σε τατάτσα 16όροφου κτηρίου στους Αμπελόκηπους, η οποία είχε μετατραπεί σε μία άτυπη «φάρμα».

Κότες, πτηνά, κατσίκιες και ερίφια εντοπίστηκαν, με τον δήμο Αθηναίων να παρεμβαίνει άμεσα στην απομάκρυνση τους και να μεριμνά για τη φροντίδα τους. Η καταγγελία έγινε το μεσημέρι της Τρίτης, 31/03, στο Τμήμα Αστικής Πανίδας και αφορούσε την παράνομη εκτροφή ζώων σε ανθυγιεινές συνθήκες.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων

Μετά από εντολή του εισαγγελέα προστασίας ζώων, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στην απομάκρυνση των ζώων από τον 16ο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2.

Παράλληλα, στον συγκεκριμένο χώρο εντοπίστηκαν 31 κοτόπουλα, 10 πτηνά διαφόρων ειδών, καθώς και 10 ενήλικες κατσίκες και 3 ερίφια.

Τα πουλερικά μεταφέρθηκαν στον Εθνικό Κήπο, ενώ τα υπόλοιπα ζώα αναμένεται να οδηγηθούν εντός της ημέρας σε ασφαλείς εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πρασίνου.

Ο δήμος Αθηναίων επισημαίνει ότι όλα τα ζώα θα υποβληθούν σε ιατρικούς ελέγχους για πιθανές ασθένειες, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία τους.

Η αρχική καταγγελία και η ταχεία αντίδραση των αρμόδιων φορέων αναδεικνύουν τη σημασία της προστασίας της αστικής πανίδας και της τήρησης των κανόνων ευζωίας.

