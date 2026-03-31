Ο Δήμος Αθηναίων (Πολιτική Προστασία, Δημοτική Αστυνομία, Καθαριότητα, Πράσινο και Τεχνικές Υπηρεσίες) θα βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής το διήμερο 1-2 Απριλίου.

Λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων (κακοκαιρία ERMINIO), η Αθήνα τίθεται από το πρωί της 1ης Απριλίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 2ας Απριλίου σε κατάσταση RED CODE.

Σε αυτό το διάστημα, ο Δήμος Αθηναίων (Πολιτική Προστασία, Δημοτική Αστυνομία, Καθαριότητα, Πράσινο και Τεχνικές Υπηρεσίες) θα βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής. Έχει ήδη ενεργοποιηθεί το Μητρώο Εργοληπτών προκειμένου να συνδράμουν, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. Επίσης, λόγω των ισχυρών ανέμων, όλα τα καλαθοφόρα οχήματα θα είναι σε επιφυλακή προκειμένου να επέμβουν.

Ο Δήμος Αθηναίων ζητά από όλους να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις μέχρι την παρέλευση του φαινομένου και να μη σταθμεύουν οχήματα σε σημεία με ιστορικό πλημμυρών και πάνω σε φρεάτια υδροσυλλογής.

Για κάθε πρόβλημα, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν όλο το 24ωρο τον τετραψήφιο αριθμό του Δήμου Αθηναίων 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο), το 210-5277066 ή μέσω της εφαρμογής Novoville.