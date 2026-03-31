Αναλυτικά η πορεία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη χώρα μας.

Ανακοίνωση για την πορεία της ευλογιάς των προβάτων στην ελληνική ύπαιθρο εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καταγράφοντας τη συνολική εικόνα της ζωονόσου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Εθνικής Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), για το διάστημα Αυγούστου 2024 – 31 Μαρτίου 2026 έχουν καταγραφεί συνολικά:

2.144 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων,

σε 2.652 εκτροφές,

486.300 θανατώσεις αιγοπροβάτων εξαιτίας της νόσου.

Παράλληλα, κατά τη περίοδο 9 έως 28 Μαρτίου 2026 καταγράφονται συνολικά 15 νέα κρούσματα με την γεωγραφική τους κατανομή να έχει ως εξής:

Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: 3

Π.Ε. Ηλείας: 2

Π.Ε. Αχαϊας: 3

Π.Ε. Ευρυτανίας: 1

Π.Ε. Θεσσαλονίκης: 1

Π.Ε. Καβάλας: 1

Π.Ε. Ξάνθης: 1

Π.Ε. Πιερίας: 1

Π.Ε. Σερρών: 1

Π.Ε. Κεφαλληνίας (Ιθάκη): 1

Τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς επικαιροποιούνται διαρκώς, με βάση την αποστολή των τελικών δεδομένων από τις Περιφερειακές Ενότητες, και θα δημοσιοποιούνται τακτικά για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών και της κοινής γνώμης.

Η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας παραμένει κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου.