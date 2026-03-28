Κλειστά παραμένουν και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας οδού προς τη Θεσπρωτία.

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Εγνατία οδό στο ύψος Δωδώνης.

Ο τραγικός απολογισμός από ταδύο διαδοχικά δυστυχήματα είναι δύο νεκροί και τρεις τραυματίες ενώ κλειστά παραμένουν και τα δύο ρεύματα από Ιωάννινα προς Θεσπρωτία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μεταξύ των θυμάτων είναι ένας υπάλληλος της Εγνατίας Οδού, ο οποίος είχε σταματήσει για να ρυθμίσει την κυκλοφορία και να βοηθήσει μετά το πρώτο τροχαίο δυστύχημα, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μεγάλη ταχύτητα με νταλίκα, με αποτέλεσμα το όχημα να σφηνωθεί κάτω από το φορτηγό και να μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, μονάδες της ΕΜΑΚ, που επιχειρούσαν για τον απεγκλωβισμό των επιβατών. Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για την κατάστασή τους.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο ρεύμα από Ιωάννινα προς Θεσπρωτία, ενώ αρχικά υπήρξε σύγχυση για το αν επρόκειτο για δύο ξεχωριστά τροχαία περιστατικά. Οι πληροφορίες ωστόσο επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για ένα συμβάν με αλυσιδωτές εξελίξεις.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ εκτιμάται ότι η ταχύτητα των οχημάτων ενδέχεται να συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη του περιστατικού.

