Σύμφωνα με πληροφορίες μετά τα τροχαία ο δρόμος παραμένει κλειστός και στα δύο ρεύματα.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία οδό στο ύψος της Δωδώνης ενώ ακολούθησε δεύτερο μετά από λίγο.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, λίγο μετά τον κόμβο της Δωδώνης στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με νταλίκα. Από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας ήρθε όχημα βοήθειας της Εγνατίας οδού αλλά όταν ο υπάλληλος κατέβηκε για να δει τι έχει συμβεί με το πρώτο ατύχημα, παρασύρθηκε από άλλο διερχόμενο αυτοκίνητο.

Ο οδηγός του οχήματος στο πρώτο τροχαίο και ο υπάλληλος στην Εγνατία μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματίες, ενώ ο οδηγός του πρώτου οχήματος χρειάστηκε η προσπάθεια της πυροσβεστικής να τον απεγκλωβίσει και να μεταφερθεί με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Ο αυτοκινητόδρομος είναι κλειστός και στα δύο ρεύματα και δεν μπορεί να γίνει εκτροπή κυκλοφορίας.

Ο ανταποκριτής της ΕΡΤ έκανε λόγο για σοβαρά τραυματίες ωστόσο πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA ανέφερε ότι τραυματίστηκε θανάσιμα ο υπάλληλος της Εγνατίας και η συνοδηγός του δεύτερου οχήματος.

