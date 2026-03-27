Ο αστυνομικός πραγματοποιούσε περιπολία στη κεντρική πλατεία των Ψαχνών Ευβοίας.

Πισώπλατη επίθεση από θαμώνα καταστήματος σε κατάσταση μέθης δέχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, 27/03, αστυνομικός στα Ψαχνά Ευβοίας.

Όπως μεταδίδει το eviathema.gr, ο 44χρονος προσέγγισε πισώπλατα τον αστυνομικό την ώρα που εκείνος εκτελούσε υπηρεσία και τον γρονθοκόπησε στον αυχένα. Ο αστυνομικός έπεσε στο έδαφος, με τον δράστη να προχωράει σε χυδαία φραστική επίθεση εις βάρος του.

Ο αστυνομικός είχε μεταβεί στο σημείο ύστερα από κλήση για αναταραχή στην κεντρική πλατεία των Ψαχνών, όπου και σημειώθηκε η επίθεση. 0 44χρονος δράστης συνελήφθη και στη αλκοομέτρηση που του διενεργήθηκε βρέθηκε το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό των 0.996 mg/l.

Σε βάρος του 44χρονου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ ο αστυνομικός μεταφέρθηκε προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών, όπου αποχώρησε λίγη ώρα αργότερα καθώς σύμφωνα με τους γιατρούς δεν συνέτρεχε λόγος νοσηλείας.