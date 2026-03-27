Ανάμεσά τους και ο γνωστός TikToker αλλά και επιχειρηματίες, που σύμφωνα με τις αρχές, είχαν εταιρείες «φαντάσματα» και διέπρατταν απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις πολύωρες απολογίες τους στην ανακρίτρια, οι επτά από τους 22 συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 31 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο μέσω εικονικών τιμολογίων και εικονικών εταιρειών.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα τους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους δύο φορές τον μήνα, , καθώς και χρηματική εγγύηση από 10.000-50.000 ευρώ . Η υψηλότερη εγγύηση επιβλήθηκε στον TikToker.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι επτά κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Μάλιστα , ο ένας επιχειρηματίας φέρεται να «έδειξε» προς τους συγκατηγορουμένους του λογιστές .

«Με προσέγγισαν λογιστές και μου είπαν ότι μπορούν να αναλάβουν τα φορολογικά και ασφαλιστικά της επιχείρησης μου και εγώ θα φρόντιζα μόνο την μισθοδοσία .

Δεν είχα ιδέα για την έκταση των ενεργειών τους.» φέρεται να είπε

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 15 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων τρεις λογιστές οι οποίοι φέρονται να έχουν αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση.

Κατά περίπτωση οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με επτά κακουργήματα που αφορούν συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,

απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία από κοινού, υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ, φοροδιαφυγή με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτές συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ' εξακολούθηση, φοροδιαφυγή από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με ποσό φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ και διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.

Επιπλέον, διώκονται και για τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχε στηθεί ένα δίκτυο 226 εταιρειών - κάποιες με κανονική δραστηριότητα, κάποιες άλλες εικονικές και κάποιες άλλες «κελύφη», μέσω των οποίων εξαπατούσαν το Δημόσιο και τις φορολογικές αρχές, μη καταβάλλοντας φόρους και εργοδοτικές εισφορές εκατομμυρίων ευρώ. Η πρώτη καταγγελία για τη δράση του κυκλώματος είχε γίνει στην ΕΛΑΣ τον Απρίλιο του 2024 από ασφαλισμένο στον ΕΦΚΑ που αποκάλυψε πως εμφανιζόταν να εργάζεται σε δύο εταιρείες η μία από τις οποίες, μετά από έλεγχο που έγινε, διαπιστώθηκε ότι δεν υφίστατο. Ακολούθησαν στη συνέχεια και άλλες καταγγελίες από ασφαλισμένους οι οποίοι εμφανίζονταν να εργάζονται σε εταιρείες «φαντάσματα», ως διαχειριστές των οποίων εμφανίζονταν ανύπαρκτα πρόσωπα.