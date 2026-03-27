Για το φιάσκο με την αίθουσα, όπου εκδικάζεται η δίκη των Τεμπών μίλησε η Μαρία Καρυστιανού.

«Μήπως ο στόχος είναι να σταματήσουμε να πηγαίνουμε και να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με τη δίκη;» είπε η Μαρία Καρυστιανού για όλα όσα προέκυψαν με τον χώρο όπου διεξάγεται η δίκη για τα Τέμπη. Η Μαρία Καρυστιανού μιλώντας στο Open, συμφώνησε ότι έγιναν πειραματόζωα για τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης.

«Περιμέναμε να δούμε μία σούπερ αίθουσα, με όλα όσα είχαμε ακούσει για την αίθουσα. Πώς είναι δυνατόν να στοιβάζεις 650 και πλέον άτομα σε μία αίθουσα 400 ατόμων», αναρωτήθηκε και δήλωσε πως ίσως ο σκοπός να ήταν να πάρει αναβολή. Καταλόγισε αδιαφορία και ανικανότητα στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη και ζήτησε να απαντήσει για την απαξίωση προς την κοινωνία και τη διασπάθιση δημόσιου χρήματος για το κόστος της αίθουσας.

«Δεν μπορούμε να δεχθούμε να κατέβουμε στην κάτω αίθουσα και να παρακολουθούμε τη δίκη από την τηλεόραση. Είναι ανίκανοι, άλλοι δεν θέλουν να αρχίσει η δίκη», είπε η Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας ότι επί τρία χρόνια έχουν ακούσει ακόμα και ότι οι ίδιοι οι συγγενείς δεν θέλουν να γίνει η δίκη.

«Δεν θα είναι μόνο 36 κατηγορούμενοι, αλλά πολλοί περισσότεροι. Θα χρειαστούμε σίγουρα μία πολύ μεγάλη αίθουσα για να δικαιώσουμε την μνήμη τους» τόνισε σε άλλο σημείο της συνέντευξή της η Μαρία Καρυστιανού.

* Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο ερώτημα του διαχωρισμού που κάνουν πολλοί στην Μαρύα Καρυστιανού ως μητέρα της Μάρθης και της πολιτικού που ιδρύει κόμμα, η απάντησή της ήταν ότι «Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Είμαι η μητέρα της Μάρθης, θα είμαι πάντα και είμαι και μία πολίτης που προσπαθεί με κάθε τρόπο να δικαιώσω τη μνήμη της» και έριξε βολές κατά της δικαιοσύνης στην Ελλάδα που «δεν είναι ανεξάρτητη και ελέγχεται πλήρως από τους πολιτικούς», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Αυτό που έχω δει ως μάνα, είναι αυτό που με οδήγησε να φτάσω εδώ. Το κίνημα αυτό που οργανώνεται είναι αυτό, πρέπει επιτέλους να έχουμε ένα κράτος δικαίου. Το ένα είναι συνέχεια του άλλου, έτσι θα πρέπει να είναι η πολιτική] σημείωσε η Μαρία Καρυαστινού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhdpsprf9621?integrationId=40599y14juihe6ly}