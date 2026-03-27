Θα μεγαλώσει η αίθουσα στην οποία πραγματοποιείται η δίκη των Τεμπών, τρεις ημέρες μετά το φιάσκο.

Η λύση για την διευθέτηση της αίθουσας, στην οποία θα γίνει η δίκη των Τεμπών βρέθηκε, 3 χρόνια μετά το δυστύχημα, 2 χρόνια μετά την παραχώρηση του κτιρίου που βρίσκεται στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ στο υπουργείο Δικαιοσύνης και 3 μέρες μετά το φιάσκο της πρώτης ημέρας.

Μετά τη συνάντηση του υπουργού Δικαιοσύνης με τη συντονιστική της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, ο χώρος της δίκης θα μεγαλώσει, για να χωρέσουν όλοι. Θα αφαιρεθεί η γυψοσανίδα που διαχωρίζει την κεντρική αίθουσα με αυτή που κατασκευάστηκε ως αίθουσα δικηγόρων. Αυτό δηλαδή που θα έπρεπε να έχει γίνει πριν την 23η Μαρτίου, ώστε να αποφευχθεί το χάος.

Η συνάντηση

Στο πλαίσιο της συνάντησης μεταξύ της ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης και των δικηγόρων μεταφέρθηκε από τους τελευταίους στον κ. Φλωριδη η έντονη δυσαρέσκεια γονιών, συγγενών θυμάτων και επιζώντων του δυστυχήματος για τις συνθήκες και, βέβαια ο κοινωνικός απόηχος αυτής της δυσαρέσκειας.

Συμφωνήθηκε να αφαιρεθεί η γυψοσανίδα για να μεγαλώσει ο χώρος και να τοποθετηθούν επιπλέον μικρόφωνα.

Ως δεδομένα προέκυψαν ότι, η δίκη θα γίνει στη Λάρισα και αυτό δεν αλλάζει και οι δικηγόροι δεν θα απέχουν.