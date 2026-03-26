Οι συλληφθέντες στη Σαλαμίνα κατηγορούνται για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Χειροπέδες σε τέσσερα άτομα πέρασε η αστυνομία στη Σαλαμίνα για την απόρριψη στερεών αποβλήτων σε μη εγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη χρήση, χώρο.

Σε βάρος των συλληφθέντων, ηλικίας 28, 29, 43 και 56 ετών σχηματίστηκε δικογραφία από το Α.Τ Σαλαμίνας για παράβαση στης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, 24/03, εντοπίστηκε ο 56χρονος να πραγματοποιεί 4 δρομολόγια με φορτηγό απορρίπτοντας, κάθε φορά, με την συνδρομή των υπολοίπων κατηγορουμένων παράνομα αδρανή υλικά και μπάζα στον συγκεκριμένο χώρο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκε το εν λόγω όχημα που χρησιμοποιούνταν για την απόρριψη των παράνομων υλικών.

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.