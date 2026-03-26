Ο 35χρονος εντοπίστηκε στην περιοχή Ελληνορώσων.

Συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης (26/03) στην περιοχή Ελληνορώσων ο 35χρονος που είχε επιτεθεί το πρωί σε αστυνομικό με τσεκούρι στους Αμπελόκηπους, τραυματίζοντάς τον ελαφρά.

Οι αστυνομικοί είχαν μεταβεί σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, προκειμένου να εκτελέσουν εισαγγελική εντολή που αφορούσε τη μεταφορά του άνδρα σε ψυχιατρική δομή, λόγω σοβαρών ψυχικών προβλημάτων. Ωστόσο, μόλις εκείνος αντιλήφθηκε την παρουσία τους, άνοιξε αιφνιδιαστικά την πόρτα και τους επιτέθηκε κρατώντας τσεκούρι.

Κατά την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι ένας αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

O 35χρονο είχε τραπεί σε φυγή, με την ΕΛ.ΑΣ να φτάνει τελικά στα ίχνη του και να τον συλλαμβάνει.