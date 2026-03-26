Τρεις τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία του Τζόκερ - Ο πίνακας κερδών.

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ της 26ης Μαρτίου που μοίραζε περισσότερα από 2,4 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 8, 11, 25, 28, 37 και Τζόκερ το 18.

Το δέκατο διαδοχικό τζακ ποτ σημειώθηκε στην αποψινή κλήρωση. Στη δεύτερη κατηγορία, τρεις τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις. Επίσης οχτώ δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1). Στην επόμενη κλήρωση, την Κυριακή (29/3), οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 2,7 εκατομμύρια ευρώ.

Ο πίνακας κερδών

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=tdpMJoc5Io0}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: