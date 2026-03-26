Οι 3 ζώνες περιοχών όπου θα εκδηλωθούν τα περισσότερα φαινόμενα με αυξημένα ύψη βροχής, η πρόγνωση Τσατραφύλλια.

Κακοκαιρία Deborah προ των πυλών και όπως δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά αναμένονται σημαντικές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται και από μεγάλα ύψη νερού. Με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για την επικείμενη κακοκαιρία που θα πλήξει τη χώρα τις επόμενες ημέρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χιονοπτώσεις στα ορεινά και θυελλώδεις νοτιοδυτικούς ανέμους, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Τα μεγαλύτερα ύψη νερού αναμένονται σε τρεις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας: η πρώτη στη Δυτική Ελλάδα την Παρασκευή ξημέρωμα, η δεύτερη στη Θράκη, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο από το Σάββατο μεσημέρι έως την Κυριακή πρωί, και η τρίτη στην Κρήτη, τις νότιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από το Σάββατο έως την Κυριακή πρωί. Παράλληλα, η Αττική θα επηρεαστεί με αξιόλογης έντασης φαινόμενα την Παρασκευή από το μεσημέρι έως και το απόγευμα. Ο καιρός θα συνεχίσε όπως όλα δείχνουν σε τροχιά χειμώνα καθώς όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος του ALPHA εφόσον επιβεβαιωθεί η τάση των προγνωστικών μοντέλων, από την Τετάρτη 1 Απριλίου αναμένεται ισχυρή κακοκαιρία με χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά, που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

"Σε τρείς ζώνες τα πολλά νερά το επόμενο 48ώρο..."

❗️Σταδιακή μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα το βράδυ και από τα δυτικά με βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά και θυελλώδεις νοτιο-δυτικούς ανέμους.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

❗️Αιτία αυτής της μεταβολής είναι το βαρομετρικό χαμηλό DEBORAH, που ήδη έχει σχηματιστεί βόρεια της αδριατική, του οποίου το ψυχρό μέτωπο θα σαρώσει τη χώρα μας από τα δυτικά στα ανατολικά.

⚠️Υπάρχουν τρείς ζώνες σχετικής επικινδυνότητας όπου θα εκδηλωθούν τα περισσότερα φαινόμενα με αυξημένα ύψη βροχής.

1η ζώνη : δυτική Ελλάδα (Παρασκευή ξημέρωμα)

2η ζώνη : Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο (Σάββατο μεσημέρι-Κυριακή πρωί )

3η ζώνη : Κρήτη, νότιες Κυκλάδες, Δωδεκάνησα (Σάββατο-Κυριακή πρωί)

❌Αττική : Θα επηρεαστεί ( όχι κάτι το αξιόλογο ), Παρασκευή μεσημέρι- απόγευμα.

?Εφόσον επιβεβαιωθεί η τάση των προγνωστικών μοντέλων, από την Τετάρτη 1 Απριλίου διαφαίνεται ισχυρή κακοκαιρία με χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά.

{https://www.facebook.com/giorgos.tsatrafyllias/posts/pfbid0rZ4Jke98kggJkQWxXdPRyf1oQBG53QrepE3AimTjbU9RnZEJQascsYN7ABAAXVv6l}