Η πρόγνωση Κολυδά για την νέα καιρική διαταραχή που θα συνοδευτεί από βροχές και καταιγίδες κατά τόπους αυξημένες, πότε θα επιδεινωθούν τα φαινόμενα.

Αλλάζει άρδην το σκηνικό του καιρού μετά την σύντομη ανάπαυλα από τις βροχές και τις καταιγίδες. Ο Θοδωρής Κολυδάς με ανάρτησή του προειδοποιεί για επιδείνωση του καιρού επισημαίνοντας ότι η Αθήνα αναμένεται να βρεθεί σε κλοιό βροχών τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία «DEBORAH» θα φέρει αυξημένη αστάθεια, με βροχές και καταιγίδες. Αρχής γενομένης από αύριο, Παρασκευή, αναμένονται φαινόμενα βροχών, χωρίς όμως να αποκλείονται τοπικές καταιγίδες, κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες. Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος του STAR «To χαμηλό με την ονομασια #DEBORAH θέλει προσοχή και κατά την εκτίμησή μου ίσως προκαλέσει καταιγίδα και στην Αθήνα αύριο το απόγευμα . Με βάση το ENS meteogram για την Αθήνα, την Παρασκευή 27/3 το μέγιστο πιθανό 6ωρο ύψος υετού φτάνει περίπου τα 10 έως 14 mm, αλλά το πιο πιθανό σενάριο είναι αισθητά χαμηλότερο, γύρω στα 2 έως 6 mm/6h.»

Η πιο σημαντική επιδείνωση του καιρού τοποθετείται στο διήμερο Τετάρτη 1 και Πέμπτη 2 Απριλίου, όταν τα φαινόμενα αναμένεται να κορυφωθούν. Τα ύψη βροχής σε αυτό το διάστημα μπορεί να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 25 έως 35 χιλιοστά σε διάστημα έξι ωρών, ενώ σε ορισμένα σενάρια δεν αποκλείονται ακόμη υψηλότερες τιμές.

Η ανάρτηση Κολυδά

To χαμηλό με την ονομασια #DEBORAH θέλει προσοχή και κατά την εκτίμησή μου ίσως προκαλέσει καταιγίδα και στην Αθήνα αύριο το απόγευμα . Με βάση το ENS meteogram για την Αθήνα, την Παρασκευή 27/3 το μέγιστο πιθανό 6ωρο ύψος υετού φτάνει περίπου τα 10 έως 14 mm, αλλά το πιο πιθανό σενάριο είναι αισθητά χαμηλότερο, γύρω στα 2 έως 6 mm/6h.

Την Τετάρτη 1/4 φαίνεται η πιο αξιόλογη επιδείνωση, με μέγιστα 6ωρα περίπου 25 έως 35 mm και την Πέμπτη 2/4 επίσης έντονα φαινόμενα σε ορισμένα σενάρια, με κορυφές κοντά στα 30–33 mm/6h.

Σε χειμωνιάτικη τροχιά ο Απρίλης: Πώς θα κινηθεί η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες

Μάλιστα ο μετεωρολόγος του STAR προχώρησε και σε μια πρώτη εκτίμηση για το πώς θα κινηθεί καιρικά ο Απρίλης που θα κάνει «ποδαρικό» την προσεχή Τετάρτη. Όπως αποτυπώνεται στα γραφόμενα του ο τέταρτος μήνας της χρονιάς θα ξεκινήσει με χειμωνιάτικο χαρακτήρα, καθώς ψυχρές αέριες μάζες από τη βορειοδυτική Ευρώπη θα επηρεάσουν τη χώρα μας, ενισχύοντας την ατμοσφαιρική αστάθεια. Από τα τέλη Μαρτίου και ειδικά το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου, οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι συχνές, με αξιόλογη ένταση σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στα ορεινά αναμένονται και χιονοπτώσεις, ενώ στις πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας η θερμοκρασία ενδέχεται να πέσει τοπικά κάτω από το μηδέν τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους έως βορειοδυτικούς, ενισχύοντας την αίσθηση του κρύου, ιδιαίτερα πρωί και νύχτα. Η περίοδος αυτή δεν αναμένεται να χαρακτηρίζεται από παρατεταμένη ηλιοφάνεια, αλλά από συχνές βροχές, χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή και χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά και σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Συνολικά, η ασταθής ατμόσφαιρα θα ευνοήσει τη διαδοχική δημιουργία βαρομετρικών χαμηλών, διαμορφώνοντας ένα διάστημα όπου ο Απρίλης θα θυμίζει περισσότερο χειμώνα παρά άνοιξη.

Η πρόγνωση Κολυδά για την προοπτική του καιρού το πρώτο δεκαήμερο του Απρίλη

Από σήμερα το βράδυ και από τα δυτικά, ο καιρός θα αρχίσει να χαλάει σταδιακά, με βροχές και καταιγίδες που ως το Σαββατοκύριακο θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα ορεινά αναμένονται και χιονοπτώσεις, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες από τη βορειοδυτική Ευρώπη θα έρθουν προς τη χώρα μας και φαίνεται πως μπορεί να επηρεάσουν τη Μεσόγειο ακόμη και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου.Έτσι, παρά τη μικρή θερμοκρασιακή άνοδο που θα σημειωθεί σήμερα, στη συνέχεια η θερμοκρασία θα πάρει και πάλι καθοδική πορεία, υποχωρώντας κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Ίσως μοναδική εξαίρεση αποτελέσει η Κυριακή, λόγω των νοτιοδυτικών ανέμων.

Κατά τα άλλα, η έναρξη του Απριλίου ενδέχεται να θυμίζει περισσότερο "χειμώνα" παρά άνοιξη, όχι μόνο ως προς το κρύο αλλά και ως προς τη συνολική εικόνα του καιρού, αφού η παρουσία αυτής της ψυχρής αέριας μάζας στη Μεσόγειο θα ενισχύσει την ατμοσφαιρική αστάθεια και θα ευνοήσει τη διαδοχική δημιουργία βαρομετρικών χαμηλών στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο.Συνολικά, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι πρώτες ημέρες του Απριλίου μπορεί να έχουν περισσότερο χειμωνιάτικο χαρακτήρα παρά ανοιξιάτικο. Δεν αποκλείεται μάλιστα σε πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας η θερμοκρασία να πέφτει τοπικά κάτω από το μηδέν, κυρίως νωρίς το πρωί. Πιο ασφαλής εκτίμηση θα μπορεί να γίνει από βδομάδα αν και τα διαθέσιμα στοιχεία εδώ και αρκετές ημέρες συγκλίνουν προς αυτή την τάση. Παράλληλα, οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους έως βορειοδυτικούς, κάνοντας την αίσθηση του κρύου πιο έντονη, ιδιαίτερα το πρωί και τη νύχτα. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι μπαίνουμε σε ένα διάστημα όπου ο καιρός δεν θα χαρακτηρίζεται από παρατεταμένη ηλιοφάνεια, αλλά από συχνές και αξιόλογες βροχές, χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή και χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά και στα μεγαλύτερα υψόμετρα της ηπειρωτικής Ελλάδας. Σας παραθέτω την εβδομαδιαία εικονα απόκλισης του υετού και θερμοκρασιών απο τις κανονικές τιμές από 30 Μαρτίου εως 6 Απριλίου του ECMWF , τις θερμοκρασιακές αποκλίσεις την 1η Απριλίου και ένα βίντεο 10ημερης πρόγνωσης .

