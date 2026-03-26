O Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, είχε τη χαρά να υποδεχτεί στο Δημαρχείο Αθηνών τον 14χρονο Ορέστη, την ευχή του οποίου εκπλήρωσε το Make-A-Wish Ελλάδος. Ο μαθητής απέκτησε το drone που πάντα επιθυμούσε, ενώ η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων του έδωσε το πρώτο… μάθημα χειρισμού μη επανδρωμένου αεροσκάφους, στην ταράτσα του ιστορικού κτιρίου.

Μάλιστα όπως τόνισε ο δήμαρχος «Στηρίζουμε τους πραγματικούς ήρωες της ζωής και είναι τιμή μας να στεκόμαστε δίπλα τους και να τους βλέπουμε να χαμογελούν. Ξεναγήσαμε τον 14χρονο Ορέστη στους χώρους του Δημαρχείου, μιλήσαμε για την πόλη μας και είδε από κοντά πτήση drone της Δημοτικής Αστυνομίας. Το Make-A-Wish Ελλάδος επιτελεί ένα σπουδαίο και βαθιά ανθρώπινο έργο, μετατρέποντας τις ευχές των παιδιών σε εμπειρίες ζωής και δύναμης για το αύριο. Αποδεικνύει καθημερινά αυτό που πιστεύουμε κι εμείς ότι η αλληλεγγύη μπορεί να κάνει τη διαφορά και να φωτίσει ακόμη και τις πιο δύσκολες στιγμές».

Η Εθελόντρια-Συντονίστρια του Make-A-Wish Ελλάδος, Ήβη Πολυχρονιάδου, ανέφερε: «Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Αθηναίων για την άψογη συνεργασία για την εκπλήρωση της ευχής του Ορέστη, που επιθυμούσε να αποκτήσει ένα drone. Για εμάς είναι σημαντικό να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους που πιστεύουν στο έργο μας και τον σκοπό μας και το κάνουν πράξη μέσα από τη συμμετοχή και την υποστήριξή τους, κάθε φορά που καλούνται να συμβάλουν στην εκπλήρωση της πιο βαθιάς επιθυμίας ενός παιδιού».

Ξενάγηση στο Δημαρχείο

Η ξεχωριστή μέρα, που είχε σχεδιάσει o οργανισμός για τον Ορέστη, ξεκίνησε από το πρωί. Μέλη της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων τον παρέλαβαν μαζί με την οικογένειά του και τον αγαπημένο του σκύλο, από το σπίτι του και τον οδήγησαν με περιπολικό και τη συνοδεία δύο μοτοσικλετιστών στο Δημαρχείο. Στην είσοδο τον υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος τον ξενάγησε στους χώρους του Δημαρχείου.

Στην ταράτσα του ιστορικού κτιρίου, ο μικρός Ορέστης είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει πτήση drone από χειριστές της Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι του έδειξαν πώς να το πετάει.

Η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημοσίων Κοινοχρήστων Χώρων, Ελένη Ζωντήρου, δήλωσε: «Eίμαστε πολύ χαρούμενοι, που συμβάλαμε στην εκπλήρωση της ευχής, που έκανε ο Ορέστης μέσω του Make-A-Wish Ελλάδος, και του δείξαμε πώς μπορεί να χειρίζεται τα drones. Τον ευχαριστούμε πολύ που ήθελε να μοιραστεί αυτή την εμπειρία μαζί μας και του ευχόμαστε αυτή να είναι η αρχή μιας πορείας γεμάτης “πτήσεις”, επιτυχίες και δημιουργία». Οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν για τον 14χρονο μαθητή. Στο Δημαρχείο τον περίμενε ο δάσκαλός του στη λύρα, ο γνωστός τραγουδοποιός, Μάνος Περιβολάκης, για να παίξουν μαζί.

Υποτροφία από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Η Σχολή Χειριστών drones DOMINATE του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής του χάρισε μία υποτροφία με πλήρη κάλυψη όλων των διδάκτρων για τη βασική εκπαίδευση για πτήση ΣμηΕΑ και την απόκτηση των ευρωπαϊκών πιστοποιητικών Α1-Α3/Α2 Χειριστών ΣμηΕΑ, καθώς και πλήρη κάλυψη των διδάκτρων για δύο εξειδικεύσεις.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, τόνισε: «Ως το μοναδικό δημόσιο πανεπιστήμιο που διαθέτει την πρώτη δημόσια σχολή χειριστών drones στη χώρα, με ολοκληρωμένη αεροπορική εκπαίδευση, θεωρούμε χρέος μας να ανοίγουμε δρόμους γνώσης και προοπτικής για τη νέα γενιά. Στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στον Ορέστη, προσφέροντάς του πλήρη υποτροφία για βασική εκπαίδευση χειριστή drones».

Το «παρών» στο Δημαρχείο έδωσαν επίσης ο Ιωάννης Σκαμνάκης, HASP, UAV and Aviation Αdvisor Pilot (A), ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην «απογείωση» της ευχής του Ορέστη, και από την πλευρά του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ο Αντιπρύτανης Έρευνας, Καινοτομίας και Δια Βίου Μάθησης, Καθηγητής Πέτρος Καλαντώνης, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας, Καθηγητής Σταύρος Καμινάρης και ο Καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, Δήμος Πανταζής.

Τέλος, η «εκπαίδευση» του Ορέστη συνεχίστηκε στο Επιχειρησιακό Κέντρο της Δημοτικής Αστυνομίας, όπου παρακολούθησε χειρισμό πτήσης drone και του δόθηκαν αναμνηστικά.

