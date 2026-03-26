Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στους Αμπελόκηπους, όταν άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικούς κατά τη διάρκεια επιχείρησης.

Οι αστυνομικοί είχαν μεταβεί σε διαμέρισμα, προκειμένου να εκτελέσουν εισαγγελική εντολή που αφορούσε τη μεταφορά του άνδρα σε ψυχιατρική δομή, λόγω σοβαρών ψυχικών προβλημάτων. Ωστόσο, μόλις εκείνος αντιλήφθηκε την παρουσία τους, άνοιξε αιφνιδιαστικά την πόρτα και τους επιτέθηκε κρατώντας τσεκούρι.

Κατά την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι ένας αστυνομικός, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Στη συνέχεια, ο δράστης τράπηκε σε φυγή και αναζητείται από τις Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομο που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhcnjs7f8ayp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το χρονικό της υπόθεσης

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9:30 το πρωί της Πέμπτης, όταν αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του 35χρονου στην οδό Ροστοβίου, για να τον οδηγήσουν για ακούσια νοσηλεία, μετά από σχετική εισαγγελική εντολή. Ο 35χρονος, ωστόσο, αντέδρασε και τους επιτέθηκε με τσεκούρι τραυματίζοντας έναν εξ΄αυτών ελαφρά στο κεφάλι. Ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Ο 35χρονος δράστης αμέσως μετά την επίθεση διέφυγε και αναζητείται από την ΕΛΑΣ.