Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει σοκ και απέραντη θλίψη στους συναδέλφους του στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου ο 57χρονος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.

Τραγική κατάληξη είχε η απόπειρα αυτοχειρίας που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων. Ο 57χρονος αστυνομικός, ο οποίος αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο γραφείο του, άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και ολόκληρη την αστυνομική δύναμη της Ηπείρου.

Όπως αναφέρει το epiruspost, ο άτυχος άνδρας είχε διακομισθεί αρχικά στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα», όπου οι γιατροί κατάφεραν προσωρινά να τον σταθεροποιήσουν. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο.

Εκεί, οι νευροχειρουργοί έδωσαν σκληρή μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, το διαμπερές τραύμα στο κεφάλι και οι βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που έφερε, αποδείχθηκαν μοιραία.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ο 57χρονος δεν άντεξε και υπέκυψε στα τραύματά του.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα έρευνες, τα αίτια που οδήγησαν τον αστυνομικό στο απονενοημένο διάβημα δε σχετίζονταν με την υπηρεσία του αλλά με προσωπικούς λόγους.