Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (26.03.2026) στον Άγιο Παντελεήμονα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και βαριά τραυματισμένος ένας 58χρονος.

Η συμπλοκή έγινε γύρω στις 10:00 το βράδυ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν –κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο- ένας 58χρονος και ένας 48χρονος ξεκίνησε να λογομαχούν και πιάστηκαν στα χέρια.

Από το επεισόδιο, τραυματίστηκε σοβαρά ο 58χρονος ο οποίος μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο Ελπίς.

Η αστυνομία εξαπέλυσε αμέσως ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του και λίγη ώρα μετά συνέλαβε τον 48χρονο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες.