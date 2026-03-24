Στη δημοσιότητα έδωσε η Allwyn τον πίνακα των κερδών της κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Στην κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn, τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 20420, σειρά η 6η και στοιχείο το B.

Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί άρα υπάρχει νέο τζάκποτ. Το συνολικό ποσό της επόμενης κλήρωσης ανέρχεται περίπου στα 2.060.000 ευρώ.

Ο αριθμός 20420 σε όλες τις σειρές εκτός των 5η, 6η και 7η και στοιχεία Α-Ε κερδίζουν από 15.000 ευρώ ενώ 5.000 ευρώ κερδίζει ο λαχνός με τον αριθμό 60317.

Επίσης από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι λαχνοί: 12360, 15144, 31112, 36290, 43177, 47394, 50543, 67464 και 76233.

