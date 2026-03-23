Το νέο περιστατικό αφθώδους πυρετού στη Λέσβο εντείνει τις ανησυχίες για τη διασπορά του ιού, χωρίς όμως να έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Άλλο ένα κρούσμα αφθώδους πυρετού εντοπίστηκε στη Λέσβο σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Πελόπης. Το κρούσμα εντοπίστηκε εντός της ζώνης προστασίας, σε γειτονική εκτροφή με το αρχικό κρούσμα της ζωονόσου στο νησί.

Στην μονάδα που εντοπίστηκε το κρούσμα υπάρχουν έως και 350 ζώα, κάτι που εντείνει την ανησυχία για τη διασπορά της νόσου. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι η μετάδοση του ιού συνεχίζεται, έστω και μέσα σε ένα σχετικά περιορισμένο γεωγραφικό πλαίσιο. Το γεγονός ότι το νέο περιστατικό εντοπίζεται σε άμεση γειτνίαση με την αρχική εστία δείχνει ότι η διασπορά παραμένει ενεργή εντός της ζώνης επιτήρησης.

Όπως μεταδίδει το stonisi.gr, παρά το νέο κρούσμα, οι αρμόδιες υπηρεσίες επισημαίνουν ότι μεγάλος αριθμός δειγμάτων από άλλες εκτροφές έχει βρεθεί αρνητικός. Το στοιχείο αυτό δημιουργεί μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι, μέχρι στιγμής, η εξάπλωση της νόσου δεν έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ η αυστηρή τήρηση των μέτρων θεωρείται καθοριστική για την ανάσχεση της νόσου.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο κρούσμα αφθώδους πυρετού είχε εντοπιστεί στη Λέσβο στις 16 Μαρτίου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των κτηνιατρικών και υγειονομικών υπηρεσιών. Έκτοτε, έχουν ληφθεί μέτρα με απώτερο σκοπό να μη διαδοθεί η νόσος, όπως η οποιαδήποτε μετακίνηση ζώντων ζώων των ευαίσθητων ειδών εντός του νησιού αλλά και οι σφαγές.