Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας για τη στρατιωτική παρέλαση.

Λόγω της Στρατιωτικής Παρέλασης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, την Τετάρτη θα πραγματοποιηθούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα ως ακολούθως:

Απαγόρευση στάσης & στάθμευσης την 24-3-2026 και την 25-3-2026, καθ’ όλο το 24ώρο στις κατωτέρω οδούς:

Λ. Δημοκρατίας, από το ύψος του στρατοπέδου «301 Ε.Β.» έως το ύψος της συμβολής με τον παράδρομο της Λ. Κηφισού.

Παράδρομος Λ. Κηφισού, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Λένορμαν.

Παράδρομος Λ. Κηφισού και στην πάροδο αυτού , στο τμήμα μεταξύ των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Παπακυριαζή, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.





«Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, λεωφόρους και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.» τονίζει η Τροχαία.

