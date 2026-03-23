Το περιστατικό συνέβη μπροστά στα έντρομα μάτια της συζύγου του.

Σοβαρό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 23/03, στα Λουτρά Υπάτης στη Φθιώτιδα όταν ένας 68χρονος βρήκε τραγικό θάνατο την ώρα που έκοβε ξύλα.

Όπως μεταδίδει το tvstar.gr, ο άτυχος άνδρας είχε πάει στο χωράφι μαζί με τη σύζυγό του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες καταπλακώθηκε από ένα δέντρο.

Η σύζυγος κάλεσε άμεσα τις Αρχές, με την πυροσβεστική να απεγκλωβίζει τον 68χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Λαμίας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 68χρονος είχε ήδη καταλήξει.

