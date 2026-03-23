Γιορτή και σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τιμάται η μνήμη σημαντικών μαρτύρων της πίστης μας.

Σήμερα έχουν την ονομαστική τους εορτή τα εξής ονόματα:

Νίκων, Νίκωνας

Δομέτιος

Τιμούμε τον Άγιο Νίκωνα και τον Άγιο Λουκά

Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στον Ιερομάρτυρα Νίκωνα και τους 199 μαθητές του. Ο Άγιος Νίκων γεννήθηκε στη Νεάπολη της Ιταλίας από πατέρα ειδωλολάτρη και μητέρα Χριστιανή. Αφού ασπάστηκε τον Χριστιανισμό, ακολούθησε τον μοναχισμό και έγινε ηγούμενος. Κατά την περίοδο των διωγμών, συνελήφθη μαζί με τους μαθητές του. Παρά τα φρικτά βασανιστήρια στα οποία υποβλήθηκαν, παρέμειναν ακλόνητοι στην πίστη τους μέχρι το μαρτυρικό τους τέλος.

Παράλληλα, σήμερα τιμάται και η μνήμη του Οσιομάρτυρα Λουκά του Ανδριανουπολίτη (ή εν Μυτιλήνη). Σε νεαρή ηλικία, κάτω από αφόρητες πιέσεις, είχε αναγκαστεί να αλλαξοπιστήσει, όμως η συνείδησή του τον οδήγησε στο Άγιο Όρος όπου έγινε μοναχός. Αργότερα, μετέβη στη Μυτιλήνη, όπου ομολόγησε με θάρρος την επιστροφή του στον Χριστιανισμό, βρίσκοντας μαρτυρικό θάνατο δι’ απαγχονισμού στις 23 Μαρτίου 1802.