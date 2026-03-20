«Καταφέραμε τα βίντεο αυτά να κατασχεθούν κι όταν κατασχέθηκαν αποκαλύφθηκε ότι αυτοί οι πραγματογνώμονες ήταν ο ένας υπάλληλος της Περιφέρειας δηλαδή του κ. Αγοραστού κι ο άλλος υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δηλαδή του κ. Μητσοτάκη», ανέφερε η Ζ. Κωνσταντοπούλου.

Σε σοβαρή καταγγελία για βίντεο που αφορούν το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών προχώρησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα», με τους Βασίλη Σκουρή και Σωτήρη Ξενάκη.

Σύμφωνα με την ίδια, «δεν δίνονται βίντεο και στοιχεία στους συνηγόρους και τους γονείς των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών που αποκαλύφθηκαν στη δίκη της 6ης Μαρτίου».

Η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι υπάρχουν βίντεο από τον τόπο του εγκλήματος των Τεμπών που έχουν ληφθεί από τους διορισμένους πραγματογνώμονες λίγες ώρες μετά την σύγκρουση των αμαξοστοιχιών, τα οποία «τα κρύβανε επί τρία χρόνια».

Σημείωσε ότι ασκούνται πιέσεις και εκβιασμοί σε δικαστές να παρεμποδίζουν την πρόσβαση των διαδίκων στα στοιχεία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναλυτικά, με αφορμή την έναρξη της δίκης για το δυστύχημα των Τεμπών, τόνισε: «Η δίκη είναι σε εξέλιξη γιατί αυτή η δίκη που κρύβει η κυβέρνηση κι είναι πάρα πολύ αποκαλυπτική, είναι η δίκη που έχει ξεκινήσει από τις 15 Οκτωβρίου για την εξαφάνιση όλων των βίντεο που αφορούν την εμπορική αμαξοστοιχία. Είναι κατηγορούμενοι υψηλόβαθμοί, εξέχοντες του ΟΣΕ και της εταιρείας Interstar που συμβάλλεται με το ελληνικό δημόσιο. Στη δίκη αυτή αποκαλύφθηκε στις 6 Μαρτίου ότι υπάρχουν βίντεο από τον τόπο του εγκλήματος των Τεμπών που έχουν ληφθεί από τους διορισμένους πραγματογνώμονες λίγες ώρες μετά την σύγκρουση των αμαξοστοιχιών και αυτά τα βίντεο τα κρύβανε επί τρία χρόνια. Καταφέραμε με πολύ μεγάλη μάχη τα βίντεο αυτά να κατασχεθούν. Όταν κατασχέθηκαν αποκαλύφθηκε ότι αυτοί οι πραγματογνώμονες όχι απλώς δεν ήταν αντικειμενικά πρόσωπα αλλά ήταν ο ένας υπάλληλος της Περιφέρειας δηλαδή του κ. Αγοραστού που εμπλεκότανε στο μπάζωμα, και ο άλλος υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δηλαδή του κ. Μητσοτάκη. Τους αποκαλύψαμε μέσα στο δικαστήριο, κατασχέθηκαν τα στοιχεία με τρόπο δραματικό, φτάσανε πάλι να κάνουν λαθροχειρίες και να μην τα δίνουν και να γίνονται ύποπτες κινήσεις, και φτάσαμε βράδυ πια να γίνονται κατασχέσεις με την παρουσία της Εισαγγελέως της έδρας και να έρχονται όλα τα στοιχεία στην δικαστική αίθουσα. Όταν ήρθε η κρίσιμη ώρα να πάρουν αντίγραφα οι συγγενείς αποκαλύφθηκε ότι ήρθε στην Λάρισα ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, σε μυστική αποστολή προφανώς, και λίγη ώρα μετά η πρόεδρος είπε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει».

«Από τις 10 Μαρτίου τα βίντεο και τα στοιχεία αυτά κρύβονται δηλαδή προσπαθούν κάποιοι να ξεκινήσουν τη δίκη της Δευτέρας χωρίς να έχουμε πάρει αυτά τα αντίγραφα. […] Ασκούνται ακραίες πιέσεις και εκβιασμοί σε δικαστές να παρεμποδίζουν τους διαδίκους και μάλιστα τους γονείς και τους συγγενείς των θυμάτων από το να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία», υπογράμμισε η κ. Κωνσταντοπούλου.