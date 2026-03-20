Σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί στους Ιερούς Ναούς όλης της χώρας, η ακολουθία των Δ’ Χαιρετισμών.

Απόψε σε όλες τις Εκκλησίες οι πιστοί που θα δώσουν το παρών στην λειτουργία θα παρακολουθήσουν τους Δ' Χαιρετισμούς και την εξέχουσα υμνωδία τους προς το πρόσωπο της Παναγίας. Οι Χαιρετισμοί στην Παναγία ψάλλονται κατά τη Σαρακοστή κάθε Παρασκευή και για πέντε συναπτές εβδομάδες με την τελετουργία για φέτος να ολοκληρώνεται την επόμενη Παρασκευή στις 27 Μαρτίου (Ε’ εβδομάδα Νηστειών) όπου διαβάζονται όλες οι Στάσεις με την Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου.

Στην Δ’ Στάση (Τ-Ω) των Χαιρετισμών, η Υπεραγία Θεοτόκος υμνείται ως προστάτης των πιστών. Η Θεοτόκος γίνεται το σημείο συνάντησης του θείου με το ανθρώπινο, το σημείο όπου ο άνθρωπος ξαναβρίσκει τον προορισμό του. Οι πιστοί την υμνούν ως νέα Κιβωτό, ως ανεξάντλητο θησαυρό ζωής, ως ασάλευτο πύργο της Εκκλησίας και απόρθητο τείχος της πίστης.

Στο τέλος αυτής της στάσης, οι χαιρετισμοί κλείνουν με το «Ἀλληλούϊα», και όλοι οι πιστοί αναφωνούν με πίστη: «Ὦ Πανύμνητε Μῆτερ, ἡ τεκοῦσα τῶν πάντων Ἁγίων Ἁγιώτατον Λόγον…» (τρεις φορές), δέξου τήν προσφορά μας καί λύτρωσέ μας ἀπό κάθε συμφορά καί ἀπό τή μέλλουσα κόλαση. Με αυτόν τον τρόπο, οι πιστοί εκφράζουν την αφοσίωση και την πίστη τους, ζητώντας από τη Θεοτόκο προστασία από κάθε κακό και τη μεσιτεία της για τη σωτηρία τους. Η φράση τονίζει ότι η Θεοτόκος αναγνωρίζεται ως η προστάτιδα όλων των πιστών. Μέσα από τη μεσιτεία της, βρίσκουν ίαση στις ασθένειες της ψυχής και του σώματος και αντλούν δύναμη για να συνεχίσουν την πορεία τους.

Δ Χαιρετισμοί 2026: Δείτε LIVE τη λειτουργία

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά τη λειτουργία των Δ Χαιρετισμών στις 19.00 το απόγευμα LIVE από τον Ιερό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Πύλης Τρικάλων Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσοστόμου

{https://www.youtube.com/watch?v=39bW8PS_PrM}

Δ' Χαιρετισμοί: Η υμνωδία της Δ στάσης και όσα θα ψάλουν απόψε στις εκκλησίες

Τείχος ει των παρθένων,

Θεοτόκε Παρθένε,

και πάντων των εις σε προστρεχόντων.

Ο γαρ του ουρανού και της γης,

κατεσκεύασέ σε ποιητής, Άχραντε,

οικήσας εν τη μήτρα σου,

και πάντας σοι προσφωνείν διδάξας·

Χαίρε, η στήλη της παρθενίας,

χαίρε, η πύλη της σωτήριας.

Χαίρε, αρχηγέ νοητής αναπλάσεως,

χαίρε, χορηγέ θεικής αγαθότητος.

Χαίρε, συ γαρ ανεγέννησας τους συλληφθέντας αισχρώς,

χαίρε, συ γαρ ενουθέτησας τους συληθέντας τον νούν.

Χαίρε, η τον φθορέα των φρενών καταργούσα,

χαίρε, η τον σπορέα της αγνείας τεκούσα.

Χαίρε, παστάς ασπόρου νυμφεύσεως,

χαίρε, πιστούς Κυρίω αρμόζουσα.

Χαίρε, καλή κουροτρόφε παρθένων,

χαίρε, ψυχών νυμφοστόλε αγίων.

Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

Ύμνος άπας ηττάται,

συνεκτείνεσθαι σπεύδων,

τω πλήθει των πολλών οικτιρμών σου·

ισαρίθμους γαρ τη ψάμμω ωδάς,

αν προσφέρωμέν σοι, Βασιλεύ άγιε,

ουδέν τελούμεν άξιον,

ων δέδωκας ημίν τοις σοι βοώσιν·

Αλληλούια.



Φωτοδόχον λαμπάδα,

τοις εν σκότει φανείσαν,

ορώμεν την αγίαν Παρθένον·

το γαρ άυλον άπτουσα φως,

οδηγεί προς γνώσιν θεικήν άπαντας,

αυγή τον νούν φωτίζουσα,

κραυγή δε τιμωμένη ταύτα·

Χαίρε, ακτίς νοητού ηλίου,

χαίρε, βολίς του αδύτου φέγγους.

Χαίρε, αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα,

χαίρε, ως βροντή τους εχθρούς καταπλήττουσα.

Χαίρε, ότι τον πολύφωτον ανατέλλεις φωτισμόν,

Χαίρε, ότι τον πολύρρυτον αναβλύζεις ποταμόν.

Χαίρε, της κολυμβήθρας ζωγραφούσα τον τύπον,

χαίρε, της αμαρτίας αναιρούσα τον ρύπον.

Χαίρε, λουτήρ έκπλυνων συνείδησιν,

χαίρε, κρατήρ κιρνών αγαλλίασιν.

Χαίρε, οσμή της Χριστού ευωδίας,

χαίρε, ζωή μυστικής ευωχίας.

Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

Χάριν δούναι θελήσας,

οφλημάτων αρχαίων,

ο πάντων χρεωλύτης ανθρώπων,

επεδήμησε δι’εαυτού,

προς τους αποδήμους της αυτού Χάριτος·

και σχίσας το χειρόγραφον,

ακούει παρά πάντων ούτως·

Αλληλούια.



Ψάλλοντές σου τον τόκον,

ανυμνούμέν σε πάντες,

ως έμψυχον ναόν, Θεοτόκε.

Εν τη ση γαρ οίκήσας γαστρί,

ο συνέχων πάντα τη χειρί Κύριος,

ηγίασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάν σοι πάντας·

Χαίρε, σκηνή του Θεού και Λόγου,

χαίρε, Αγία αγίων μείζων.

Χαίρε, κιβωτέ χρυσωθείσα τω Πνεύματι,

χαίρε, θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε.

Χαίρε, τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών,

χαίρε, καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών.

Χαίρε, της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος,

χαίρε, της Βασιλείας το απόρθητον τείχος.

Χαίρε, δι’ ης εγείρονται τρόπαια,

χαίρε, δι’ ης εχθροί καταπίπτουσι.

Χαίρε, χρωτός του εμού θεραπεία,

χαίρε, ψυχής της εμής σωτηρία.

Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

Ω πανύμνητε Μήτερ,

η τεκούσα τον πάντων αγίων,

αγιώτατον Λόγον·

δεξαμένη γαρ την νυν προσφοράν,

από πάσης ρύσαι συμφοράς άπαντας,

και της μελλούσης λύτρωσαι κολάσεως,

τους σοι βοώντας·

Αλληλούια.