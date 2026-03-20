Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη διατήρηση αυξημένων συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Χαμηλές θα είναι σήμερα Παρασκευή οι θερμοκρασίες, ενώ η αφρικανική σκόνη επιμένει, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ.

Αναλυτικά:

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά και νότια με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν μέχρι αργά το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα ορεινά της Κρήτης.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη διατήρηση αυξημένων συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 15 και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.